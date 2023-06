Wembanyama senza paura: “I paragoni con Jordan non mi spaventano, non cambierò mai modo di giocare”

Victor Wembanyama si appresta a fare il suo esordio nel mondo NBA. Fra poche ore i San Antonio Spurs lo sceglieranno con la prima chiamata assoluta al Draft.

Il talento francese è arrivato negli Stati Uniti da qualche giorno ed è stato ospite di JJ Redick nel suo podcast The Old Man & The Three. Qui la stellina transalpina si è aperta, lasciandosi andare a considerazioni profonde, per certi versi sorprendenti per un ragazzo di 19 anni. Dalle parole di Wemby, poi, traspare tanta convinzione nei propri mezzi.

Non sento nessuna pressione perché cerco di essere sempre spensierato, vivere da uomo libero, non mi spaventano i paragoni con Jordan, Kobe e LeBron. Il modo in cui gioco adesso è quello che voglio mantenere per tutta la mia vita, voglio solamente essere me stesso e farlo vedere a tutti senza nessun condizionamento. Ci sono tanti con fisico e talento che non hanno una testa mentalità adeguata, finiscono col perdere il contatto con la realtà, io invece non ho paura di perdere la testa. Farò sicuramente qualche errore ma ho le idee molto chiare su chi voglio essere, mi faccio guidare dal cuore perciò non finirò mai fuori strada, ho sempre dato il massimo e penso di meritare tutto ciò che sto ottenendo. Cerco di pensare anche oltre il basket, rifletto sulla vita e su chi voglio essere in generale, un uomo libero nell’universo: è questo che mi dà la forza anche quando mi sento stanco o mi mancano le motivazioni.

Un discorso che ha lasciato letteralmente di stucco anche un ex giocatore di grande esperienza come JJ Redick.