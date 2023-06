Il TikToker che potrebbe essere scelto al Draft NBA

Poche ore al Draft che segnerà l’ingresso di Victor Wembanyama nel mondo NBA.

Un evento attesissimo, in cui è riuscito a inserirsi anche Jordan Haber. Nome sconosciuto ai più, un tiktoker che sarà presente al Barclays Center non come spettatore ma come giocatore, selezionabile dalle varie franchigie.

Si tratta di un ragazzo che non ha mai giocato a basket se non a livello amatoriale che, un po’ per noia e un po’ per gioco, si è dichiarato eleggibile per il Draft. La cosa più incredibile è che ha superato la prima selezione e ha proseguito con il processo, venendo selezionato. Sono 300 i giocatori che sognano una chiamata dal mondo NBA, oltre a 18 “unknwon individuals”, elementi sconosciuti a cui viene data comunque una chance. Di questo elenco fa parte Haber che ovviamente non ha nessuna speranza reale di essere scelto ma in teoria la cosa potrebbe accadere. Lui però sta aggiornando continuamente i followers sulla marcia di avvicinamento all’evento tramite il suo profilo TikTok e ha in programma di produrre un documentario sulla sua avventura.