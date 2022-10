Quanto guadagnano le squadre di EuroLega e quanto vale vincerla

Grazie a una indiscrezione pubblicata da EuroHoops possiamo fare i conti in tasca alle squadre di EuroLega.

Il portale specializzato ha parlato di un aumento di circa il 20% dei ricavi che l’ECA distribuirà alle varie formazioni in base ai risultati sportivi. Ad esempio la vincitrice della Coppa percepirà un premio di 1.759.398 euro, oltre 250k in più rispetto allo scorso anno. La finalista prenderà poco meno di un milione, il terzo posto vale 879k, il quarto gradino del podio 762k. Le prime 14 squadre classificate percepiranno un premio in denaro (175k per la quattordicesima), mentre le ultime quattro non avranno alcun tipo di bonus legato ai risultati.

I premi legati ai risultati di EuroLega 2022-23

1st place – €1,759,398 euros (2021-22: 1.500.00)

2nd place – €996,992 euros (850.000)

3rd place – €879,699 (750.000)

4th place – €762,406 (650.000)

5th place – €703,759 (600.000)

6th place – €645,112 (550.000)

7th place – €586,466 (500.000)

8th place – €527,819 (450.000)

9th place – €469,173 (400.000)

10th place – €410,526 (350.000)

11th place – €351,880 (300.000)

12th place – €293,233 (250.000)

13th place – €234,586 (200.000)

14th place – €175,940 (150.000)

EuroLeague distribuirà circa 8 milioni e 800mila euro attraverso questa formula, pari al 21% dei ricavi che dividerà con le varie squadre. Il restante 79% delle fetta di torta destinato ai club verrà elargito in base al market pool, vale a dire il bacino d’utenza di ogni società. Facendo un rapido calcolo viene fuori che alle 18 squadre verranno distribuiti un totale di circa 42 milioni di euro.

Lo scorso anno il Maccabi Tel-Aviv è stata la squadra che ha racimolato di più dal market pool, più di 3 milioni. Dietro di lei Olympiacos (2.600.000 euro), Barcellona e Real (2,3 milioni ciascuno), Panathinaikos e (2,6 milioni), poi Olimpia Milano ed Efes con 1.275.000 euro.

In totale il Maccabi ha incassato quasi 3.7 milioni mentre l’Efes campione ne ha messi in cascina 2.75, Milano 1 milione e 875.000 euro.

Le quote del market pool di EuroLega 2021-22 (cifre in milioni di euro)

Maccabi Tel Aviv: 3,145,881

Olympiacos: 2,681,625 –

Barcelona: 2,319,424

Real Madrid: 2,319,424

Panathinaikos: 2,681,625

Olimpia Milano: 1,275,000

Anadolu Efes: 1,275,000

Baskonia: 1,140,768

Fenerbahce: 1,275,000

Bayern: 943,500

ASVEL: 688,500

Monaco: 200,000

Zalgiris: 688,500

Alba: 200,000

Crvena Zvezda: 200,000

Zenit: 200,000

CSKA: 200,000

Unics: 200,000

Cifre che sono destinate ad aumentare per la stagione alle porte. In virtù della crescita del 21% ricavi legati ai risultati, è lecito aspettarsi un aumento analogo anche per le somme correlate al market pool. In sostanza l’Olimpia Milano partirà da una base di oltre 1,5 milioni di euro, alla quale aggiungere il premio legato ai risultati. La Virtus Bologna, al ritorno in EuroLega dopo anni, si collocherà su cifre di partenza leggermente più basse.