Yam Madar, volano gli stracci: il Partizan attacca l’agente e il Fenerbahce

Il trasferimento di Yam Madar al Fenerbahce si tinge di giallo.

Il Partizan Belgrado, infatti, accusa il giocatore di aver firmato il nuovo contratto nonostante un accordo in essere. Il team serbo aveva una opzione per il prolungamento di un anno del contratto dell’atleta israeliano ma non sembra averla esercitata, dato che lo stesso giocatore aveva richiesto un aumento di stipendio per restare.

La ricostruzione della vicenda da parte del club parla di una richiesta di compenso raddoppiato rispetto a quello dell’anno scorso, di mail che sarebbero finite in spam dalla CAA (l’agenzia di Madar negli Stati Uniti) e del comportamento scorretto di Misko Raznatovic, procuratore del giocatore sul mercato europeo. Il Partizan conclude dicendo di non volere più Madar nel proprio roster e di essere disposto a cederlo dietro pagamento di un buyout.

Lo stesso Raznatovic ha risposto affermando di aver richiesto per il suo assistito un aumento di 75.000 euro annui a fronte della firma di un nuovo accordo pluriennale. Il Partizan avrebbe chiuso questa porta e da lì la situazione si sarebbe inasprita. Ci sono stati giorni di tensione che hanno spinto Madar a scegliere di cambiare squadra.

Cosa che ha fatto intendere lo stesso giocatore nel suo post di addio su Instagram, dove ha scritto di aver provato grandi emozioni con la maglia bianconera ma che queste emozioni negli ultimi 10 giorni non era reciproche, riferendosi all’atteggiamento della società.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Yam Madar (@yam_madar11)

Al momento Madar, miglior giovane dell’ultima EuroLega, è un giocatore del Fener ma vedremo se il Partizan si rivolgerà davvero alla giustizia sportiva per impugnare il trasferimento. Bisogna dire che, se davvero i serbi non avessero esercitato la clausola di rinnovo, come sembra, ci sarebbe ben poco da contestare a livello legale.

Foto: FIBA