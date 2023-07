Secondo quanto riferito da La Prealpina quest’oggi in edicola, l’Olimpia EA7 Milano starebbe pensando per questo mercato all’ala americana Louis King, classe 1999 visto in NBA con le maglie dei Detroit Pistons, Sacramento Kings e Philadelphia 76ers.

Per il prodotto dell’Università dell’Oregon anche tanta esperienza in G-League dove nella scorsa stagione con i Delaware Blue Coats ha prodotto 16,5 punti, 4,7 rimbalzi e 5 assist di media a partita.

L’EA7 Milano è sul mercato per cercare un’ala di livello, e King lo sarebbe, perché deve trovare il cambio di Shavon Shields, dopo l’addio al basket giocato di Gigi Datome. Italiani di livello non ce ne sono in quel ruolo e perciò gli italiani stanno pensando di puntare su un americano che possa dare un po’ di riposo all’ex Trento e Baskonia nello spot di ala piccola.

Serve un giocatore che accetti di non essere un titolare inamovibile, e quindi di non giocare 30 minuti a gara, ma con grande voglia di dimostrare, cosa che King ha perché è ancora molto giovane e sogna di poter tornare nel giro NBA con una buona stagione in Europa. Stiamo a vedere come si evolverà, se si evolverà, questa situazione.

Leggi anche: VIDEO: Michael Jordan e Magic Johnson impazziscono a Capri sulle note di “Volare”