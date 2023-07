Trapani Sharks, pagato buyout importantissimo a Cremona per Joseph Mobio

I Trapani Sharks di Valerio Antonini continuano a spendere centinaia di migliaia di euro sul mercato per cercare di mettere in piedi una squadra che raggiunga subito la Serie A. Secondo quanto riportato da La Prealpina, Trapani ha sborsato almeno 100mila euro per strappare Joseph Mobio alla Vanoli Cremona, che l’aveva rinnovato per un altro anno, lui che è stato uno dei protagonisti del ritorno dei lombardi nella massima competizione italiana per club. Con questo buyout Cremona finanzierà il passaggio del roster dal modulo 5+5 a quello 6+6.

Mobio viene da due promozioni di fila con Scafati e Cremona, quindi è uno esperto di passaggi dalla Serie A2 alla Serie A e potrebbe provare a fare 3 in fila con Trapani. Almeno, questa è l’idea di Antonini e dei suoi dirigenti.

Sicuramente sono cifre fuori mercato per un giocatore forte, che da italiano sposta e non poco, ma non è certamente Simone Fontecchio o comunque un giocatore da Nazionale fissa, lui che è nato a Tivoli da giocatori ivoriani.

Stiamo a vedere quale sarà il prossimo colpo di Trapani. Perché sicuramente arriverà, bisogna solo aspettare il momento e il nome nuovo.

