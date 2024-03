Il commovente saluto di Stefano Gentile a Sassari e la precisazione della Dinamo: “Scelta sua”

Stefano Gentile ha lasciato la Dinamo Sassari per trasferirsi a Trapani, in A2.

Ad attenderlo un ricco contratto pluriennale con l’ambiziosa società siciliana, chiamata al salto di categoria nei prossimi mesi.

Una scelta arrivata in primis dal giocatore, come la società ha tenuto a precisare nel comunicato ufficiale di commiato, uscito in mattinata.

La Dinamo Banco di Sardegna, preso atto della volontà del giocatore di misurarsi in una nuova sfida, comunica la rescissione consensuale del contratto con Stefano Gentile. A Stefano il ringraziamento per le sei stagioni vissute insieme, suggellate dai due trofei vinti che resteranno sempre nella storia biancoblu, e l’augurio per un prosieguo di carriera ricco di successi professionali e personali.

Concetto ribadito dalle parole del presidente Stefano Sardara alla tg regionale della Rai.

Abbiamo concesso a Stefano di seguire un suo desiderio. Abbiamo parlato della cosa al nostro interno anche con il coach per capire quale assetto avrebbe voluto dare alla squadra senza questo elemento. Lui era tranquillo nel rinunciare a Stefano quindi anche noi lo siamo.

Gentile, dal canto suo, ha salutato la Dinamo con parole molto toccanti attraverso il suo profilo Instagram.

Ho cercato di dare il mio massimo in questi sei anni, ogni giorno, ogni sessione di pesi, ogni allenamento, ogni partita. A volte con successi, altre volte con sconfitte. GRAZIE a chi si è emozionato con me, mi ha voluto bene, ha urlato il mio nome, mi ha tifato e spinto nei momenti di difficoltà e gioito con me nei momenti belli. Un grazie alla società, a Stefano e Francesco per tutti i momenti passati insieme, agli staff di questi ultimi sei anni e ai miei compagni di squadra. È stata una cavalcata memorabile. A presto!

Sui social tifosi divisi: da una parte chi ringrazia Gentile e crede che la separazione sia la soluzione ideale per tutti, dall’altra chi critica l’ormai ex capitano per essere andato via a stagione in corso.