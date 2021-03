Zach LaVine riceva una lettera meravigliosa dalla mamma prima dell’All Star Game

Zach LaVine è stato convocato per l’All Star Game per la prima volta nella sua carriera e per celebrare l’evento la mamma gli ha indirizzato una bellissima lettera. Le parole della signora LaVine sono state riprese dal reparto comunicazione dei Chicago Bulls che ha confezionato un bel video, pubblicato sui canali social della franchigia.

Di seguito il testo della lettera e la clip.

Caro Zach,

fin da quando avevi sei mesi abbiamo capito che eri speciale, ti abbiamo visto crescere come un bambino straordinariamente attivo e hai mostrato fin da subito di aver ricevuto un dono particolare. Abbiamo fatto nostra la tua forza e grazie alle idee di papà ti abbiamo supportato nel percorso verso i tuoi sogni: diventare un giocatore NBA. Negli allenamenti, sia quelli facevi per divertirti da bambino sia quelli durissimi ed estenuanti da grande, non hai mai cercato scuse e hai dato tutto ogni giorno. Attraverso il lavoro duro, la forza mentale e la benedizione di Dio ce l’hai fatta. Ma hai continuato a lavorare ancora più duramente per diventare un All-Star. Sono così fiera di te ma vedere che persona sei diventato mi rende ancora più orgogliosa. Gli altri non pensano al grande cuore che hai, al tuo altruismo e agli altissimi valori che possiedi. Sei leale, onesto, hai una forza interiore che ti aiuta tantissimo nella vita, sei resiliente, non molli mai. Tu e Camryn siete le cose migliori che mi siano mai successe. Il desiderio di ogni genitore è che i figli raggiungano i loro sogni e siano felici, diventando adulti generosi. Tu ce l’hai fatta e continui a migliorare. Io e papà siamo fieri dei tuoi traguardi e felici per te, continua ad applicarti con l’etica che ti contraddistingue, cerca di essere sempre la miglior versione di te stesso, resta umile. Ti voglio bene dal profondo del cuore,

Mamma

“Dear Zach…”@ZachLaVine’s Mom wrote a letter to her son ahead of his first All-Star game ❤️ pic.twitter.com/qQuQ0Zv3pY — Chicago Bulls (@chicagobulls) March 7, 2021

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.