Biella torna alla vittoria e si aggiudica il derby contro Casale

EDILNOL BIELLA – JB CASALE MONFERRATO 83-72

(25-10; 16-18; 25-18; 17-26)

In un derby tra deluse è l’Edilnol Biella ad avere la meglio sulla JB Casale Monferrato, grazie al parziale del primo quarto con cui i lanieri hanno preso il largo, e che sono riusciti a custodire per tutto il match, con un brivido finale visto che Casale è arrivata a -5 a 2.30 dal termine. Nonostante l’assenza di Laganà, la squadra di Squarcina ha giocato una partita solida e di sostanza, e per una volta è riuscita a scacciare i fantasmi della rimonta avversaria (Carroll 19; Hawkins 18; Miaschi 15). Per la JB invece arriva la settima sconfitta consecutiva, nonostante l’innesto di Casini in settimana: la crisi è sempre più profonda.

Biella parte fortissimo e a metà primo quarto è già sul 14-4 grazie al trio Carroll – Hawkins – D’Almeida, con Casale che sembra annichilito dall’energia dei lanieri. D’Almeida è caldissimo e con 5 punti contribuisce al parziale di 10 – 0 con cui l’Edilnol si porta sul 24-6, mettendo già una seria ipoteca sul match. Il primo quarto termina 25-10. Thompson ha il primo sussulto per i monferrini che riescono a piazzare un parziale di 6-0, ma Biella riesce a gestire senza troppi affanni mantenendo un vantaggio intorno alla doppia cifra. La tripla di Tomasini vale il -8 al 17′, ma Carroll risponde con una bella schiacciata in entrata. E’ sempre l’americano dell’Edilnol a chiudere il primo tempo con un’altra schiacciata per il 41-28. Berdini dall’arco dopo 2′ riallunga sul +14 per i padroni di casa, e la tripla di Barbante per il +17 a metà periodo costringe coach Valentini al timeout. Thompson e Martinoni finalmente bucano la retina, ma ancora Barbante con 4 punti di seguito tiene gli ospiti a distanza, mentre la bomba di Carroll mette l’Edilnol avanti di 21 lunghezze. All’ultima sirena il punteggio è 66-46, con Biella che sembra in pieno controllo. Vicina al baratro, la JB si affida alla vecchia guardia Tomasini-Martinoni, e piazza un parziale di 13-2, e per Biella riappaiono i soliti fantasmi di tutte le partite di questa stagione. La tripla di Berdini è ossigeno puro per i lanieri, che con 4′ da giocare sono ancora avanti di 11 punti. Thompson e Valentini con 5 punti di fila riportano la JB sul -5 con 2.30 da giocare, complici anche due palle perse sanguinose per Biella: gli ospiti ci credono mentre per i padroni di casa la palla sembra pesare un quintale. Nel momento di massima difficoltà Carroll prende per mano i suoi, prima con un canestro + fallo in entrata, e poi con la palla recuperata che propizia il +10 segnato da Hawkins. E’ l’ultima mazzata per Casale che si arrende e perde il derby per 83-72.

Edilnol Pallacanestro Biella: Berdini 6, Moretti, Loro ne, D’Almeida 12, Bertetti 4, Laganà ne, Barbante 7, Miaschi 15, Vincini, Pollone 2, Hawkins 18, Carroll 19. All.: Iacopo Squarcina

Novipiù JB Monferrato: Thompson 23, Casini, F. Valentini 7, L. Valentini 4, Sirchia, Tomasini 9, Martinoni 12, Donzelli 6, Lomele ne, Camara 11, Redivo ne, Giombini ne. All.: Andrea Valentini.

Nato nel 1980 a Biella, città dove vive e lavora come bancario. Si innamora del basket vedendo le gesta dell’Olimpia di Dan Peterson alla fine degli anni ’80. Tifa da sempre Pallacanestro Biella