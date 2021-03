Dopo Cremona-Pesaro, Calbini: “Non all’altezza della situazione”

Schietto e duro il commento di coach Paolo Calbini al termine della brutta gara giocata dai suoi ragazzi a Cremona:

Complimenti a Cremona per l’energia che ha messo in campo sia in attacco che in difesa. Noi a differenza del solito non siamo stati all’altezza della situazione, venivamo da una settimana di pausa in più rispetto a loro per il fatto di non aver giocato contro Roma. La Vanoli ha giocato come voleva, ci ha messo in difficoltà e ci è riuscita. Non possiamo subire 100 punti, dopo il primo quarto non abbiamo più eseguito bene le varie soluzioni e da lì in poi abbiamo fatto fatica. Prima di tutto dobbiamo pensare alla salvezza e a staccarci definitivamente dalla zona retrocessione, poi penseremo eventualmente ad altri obiettivi