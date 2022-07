3 squadre italiane che potrebbero essere 3 franchigie NBA pt. 1

In BasketUniverso ci piace fantasticare. E quest’oggi fantasticheremo un po’ tra Italia e NBA. Abbiamo pensato di realizzare un format dove spieghiamo come una certa squadra italiana potrebbe tranquillamente anche essere una franchigia NBA. Più o meno.

I criteri di selezione sono tanti, diversi e curiosi: storia, trofei vinti, trofei persi, collocazione geografica e territoriale in cui si trova, e altri ancora che vi illustreremo passo passo.

Olimpia Milano – Boston Celtics

L’accostamento è abbastanza semplice: sono le 2 squadre che hanno vinto di più. I Boston Celtics sono davanti a tutti per numero di titoli NBA in bacheca e i meneghini hanno più Scudetti di tutte le altre squadre italiane, anche di più degli acerrimi rivali della Virtus Bologna.

I parallelismi non finiscono qui perché Milano e Boston – avendo vinto tanto – sono tra le squadre più odiate e tifate nelle rispettive competizioni. È difficile “simpatizzare” per Boston o per Milano. O le tifi o le odi. Non sono squadre dove ci sono essere vie di mezzo. Non sono una Utah o una Trento, che alla fine piacciono a tutti… forse perché non hanno mai vinto. Ma su questo ci torneremo in un altro articolo.

Virtus Bologna – Los Angeles Lakers

Anche qui potete immaginare da soli perché questo accostamento. I virtussini sono la parte forte, ricca e vincente della città di Bologna, un po’ come per i Lakers a Los Angeles. Quasi tutti i fenomeni che arrivano a Bologna o a L.A. firmano per la Virtus o per i Purple and Gold, quasi mai per la Fortitudo o per i Clippers (anche se ci sono state delle eccezioni nel corso degli anni). Entrambi i team ci tengono a far sapere di essere la parte nobile della city e non si tirano mai indietro quando c’è da fartelo notare. Ma proprio mai eh. Infine, sia Virtus sia Lakers, sono secondi per titoli nazionali vinti, chiaramente dietro al duo Boston-Milano di cui vi abbiamo parlato prima.

Fortitudo Bologna – Los Angeles Clippers

Prendete TUTTO quello che abbiamo scritto sopra e ribaltatelo al contrario. Senza se e senza ma. Sono proprio l’esatto opposto. Non hanno mai vinto nulla (o quasi) e i tifosi fortitudini se lo ricordano ogni volta, cantando “non abbiamo mai vinto un c***o”. I Clippers sono una mezza barzelletta, soprattutto negli ultimi anni, perché hanno messo sotto contratto Blake Griffin, Chris Paul, Kawhi Leonard e Paul George – giusto per citarne alcuni – e non sono mai riusciti a conquistare nemmeno una Finale di Conference, hanno solo 2 titoli di Division in bacheca.

Abbiamo terminato con la prima puntata di questo nuovo format. Ogni mese, per un po’ di mesi, vi regaleremo questi parallelismi tra NBA e Italia, se vi piacerà.