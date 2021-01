A Berlino non c’è storia: il Maccabi s’impone sull’ALBA

ALBA Berlino – Maccabi Tel Aviv 73 – 85

(17 – 24, 11 – 19, 21 – 20, 24 – 22)

Alla Mercedes-Benz Arena di Berlino, i padroni di casa dell’ALBA, reduci dalla vittoria dell’altro ieri contro il Baskonia, ospitano gli israeliani del Maccabi Tel Aviv per il 18° turno della Regular Season di Eurolega.

Pronti, via: le mani sono calde da ambedue le parti e si fatica a rompere per la prima volta l’equilibrio (10-10 al 5′). Tuttavia, gli ospiti, dopo essere andati sotto di 5 lunghezze con la tripla di Delow, riescono a chiudere la prima frazione di gioco avanti nel punteggio grazie alle conclusioni da lontano di Bender e Jones (17-24 al 10′). In avvio di secondo periodo, la musica non cambia: la truppa di Sfairopoulos stringe le maglie in una metà del campo e nell’altra spicca letteralmente il volo per il momentaneo +17 (17-34 al 15′). I padroni di casa, dal canto loro, possono soltanto provare a limitare i danni prima dell’intervallo lungo (28-43 al 20′).

Al rientro dagli spogliatoi, però, l’inerzia resta sempre dalla parte del Maccabi, che non si scompone neanche quando i tedeschi rientrano sotto la doppia cifra di svantaggio (39-48). Di fatto, sono le triple realizzate da Bender e Dorsey poco prima dell’ultimo mini-intervallo a chiudere la contesa (43-60, poi 49-63 al 30′). Durante l’ultimo quarto, infatti, il distacco tra le due squadre resta pressoché immutato: alla sirena finale, il tabellone dice 73-85.

TABELLINI

ALBA Berlino: Lo 8, Delow 3, Mattisseck 4, Schneider 2, Nikic 2, Olinde 5, Fontecchio 15, Thiemann 11, Granger 13, Lammers 10.

Maccabi: Bryant 5, Wilbekin 8, Jones 7, Caloiaro 16, Casspi 3, Dorsey 25, DiBartolomeo, Blayzer, Bender 13, Zizic 8, Atias NE, Zoosman.

Classe 2000, grande appassionato di basket e simpatizzante degli Oklahoma City Thunder. Collabora con BasketUniverso dal gennaio ’17. Dopo essersi diplomato presso il Liceo Scientifico di Ariano Irpino (AV), frequenta l’Università di Bologna.