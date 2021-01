I New York Knicks ci ripensano: pronto il ritorno di Taj Gibson

Taj Gibson potrebbe tornare presto a vestire la maglia dei New York Knicks dopo l’esperienza della scorsa stagione da 6 punti e 4 rimbalzi in 16 minuti di media con 62 partite disputate.

Subito dopo il Draft la franchigia newyorkese aveva tagliato Gibson, al quale avrebbe dovuto corrispondere uno stipendio di oltre 10 milioni di dollari. Adesso però il nativo di Brooklyn sembra destinato a tornare ai Knicks, probabilmente con un contratto fino al termine della stagione a cifre più contenute. Coach Thibodeau, oltre a godersi l’ottimo avvio di stagione e le tre vittorie consecutive della sua squadra, si prepara così ad accogliere uno dei suoi pretoriani, allenato già a Chicago e a Minnesota.

New York is creating roster space to re-sign Taj Gibson, who’s a Brooklyn native and has played for head coach Tom Thibodeau in Chicago and Minnesota. Knicks are off to a strong start at 5-3. https://t.co/tJkFNONyCN — Shams Charania (@ShamsCharania) January 7, 2021

Per mettere a segno l’operazione New York dovrebbe tagliare il lungo Omari Spellman, arrivato dagli Warriors via trade ma finora mai impiegato.

Knicks are planning to waive Omari Spellman to make room to sign veteran another veteran, per SNY sources. Knicks are close to deal with Taj Gibson, per SNY sources. Nothing done yet, but it’s likely to happen. — Ian Begley (@IanBegley) January 7, 2021

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.