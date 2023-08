A Londra si gioca a basket sul tetto di un grattacielo

Spettacolare campo da basket a Londra, all’interno del Design District. Il nuovo playground si trova sui tetti di un palazzo e consente di giocare con una vista mozzafiato.

Il “rooftop basketball court” è una novità che testimonia la crescita della popolarità della pallacanestro nel Regno Unito. Si tratta di uno dei campetti più scenografici al mondo e sotto di essa ci sono spazi destinati a uso ufficio o per meeting. Si trova vicino la stazione di North Greenwich e consente di ammirare il Tamigi e tutto lo skyline londinese mentre si gioca. Il costo? 30 sterline l’ora. Resta aperto dalle 18 alle 20 nei giorni feriali e dalle 8 alle 20 nei weekend. Per le prenotazioni è attivo il sito del Design District. Unica pecca: un po’ strettino, non si può tirare da tre punti dagli angoli né dalle posizioni di ala.

Per l’inaugurazione c’è un evento che ha coinvolto i London Lions e il giocatore NBA OG Anunoby.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da London Lions Basketball Club (@londonlions)

Vi lasciamo alcune foto. E se decidete di andare a provarlo, fateci sapere com’è.