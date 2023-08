Ruba la coppa e minaccia gli arbitri, DASPO per un dirigente

Arrivano i provvedimenti della Questura riguardo i fatti accaduti durante Fortitudo Messina – Orsa Barcellona, finale della scorsa C Gold siciliana.

Durante la gara 3 dell’ultimo atto del massimo campionato siciliano della scorsa stagione è successo di tutto. Un overtime, 74 falli fischiati in totale, nove giocatori fuori per cinque falli, Messina che rimonta dal -21 ma perde 114-118 la sfida decisiva con Barcellona che festeggia la promozione in B Interregionale.

A fare notizia, però, fu soprattutto il comportamento di un dirigente della squadra di casa che nelle battute finali del match fece invasione di campo, impossessandosi della coppa e brandendola minacciosamente come oggetto contundente nei confronti della coppia arbitrale. La FIP lo aveva squalificato fino alla fine del 2023, ora la Questura gli ha imposto il DASPO e non potrà partecipare ad alcuna manifestazione sportiva, in nessuna veste, per due anni.

La serie fu caratterizzata dalle limitazioni imposte al numero di spettatori, fino ad arrivare al match in questione disputato a porte chiuse. Provvedimenti che hanno evitato le intemperanze dei tifosi ma non quelle dei dirigenti.

Per la Fortitudo Messina beffa doppia, vista la sconfitta anche nell’altra finale che sarebbe potuta valere la promozione, stavolta nel derby con i concittadini della Basket School.