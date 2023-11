A Madrid non c’è storia: la Virtus Bologna viene dominata dal Real

Si interrompe la striscia di vittorie della Virtus Bologna in EuroLega: dopo 5 vittorie, è arrivato un sonoro KO in casa del Real Madrid per 100-74. È stata la seconda sconfitta consecutiva dei bianconeri dopo quella di domenica sera contro Cremona in campionato.

La Virtus è durata un quarto, il primo, giocato a ritmi altissimi. Ad un dominante Tavares sotto canestro hanno più volte risposto Cordinier e Shengelia, con la Virtus che ha chiuso in crescendo la prima frazione, con un gioco da tre punti di Hackett che è valso il 26-27 al 10′. Dopo un iniziale +3 bianconero di avvio di secondo periodo però il Real ha fatto il vuoto: parziale di 10-0 per ribaltare il risultato e ulteriore allungo con Campazzo fino anche a +18.

La partita è finita sostanzialmente qui, con il Real che con ottime percentuali da tre punti (40% di squadra) ha mantenuto un ampio vantaggio anche nel terzo quarto. Nell’ultima frazione c’è però stato un sussulto della Virtus, capace di tornare più volte a -12 prima di un parziale Blancos di 12-0 che ha definitivamente messo in ghiaccio il match. Il Real rimane così imbattuto, in testa alla classifica con 6 vittorie in altrettante partite (una da recuperare contro il Maccabi).

Real Madrid: Causeur 10, Fernandez 1, Abalde NE, Campazzo 18, Hezonja 9, Rodriguez 1, Deck 11, Poirier 5, Tavares 17, Llull 2, Yabusele 16, Musa 10.

Virtus Bologna: Cordinier 7, Lundberg, Belinelli 15, Pajola 2, Smith 7, Dobric 5, Cacok NE, Shengelia 12, Hackett 9, Mickey 8, Dunston 9, Abass.

Foto: Virtus Bologna