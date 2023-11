EA7 Milano, Messina parla in maniera davvero schietta del mercato

Dopo la larghissima vittoria dell’Olimpia EA7 Milano, Ettore Messina, ha condiviso la sua prospettiva su una questione che sta interessando la società in questo momento: la ricerca di un nuovo giocatore sul mercato.

Pur essendo in salute, Kevin Pangos non ha giocato la terza partita consecutiva. La squadra è attualmente alla ricerca di un creatore di giocato, ma l’allenatore ammette che non è facile.

“Come ha detto di recente il coach dell’Olympiacos, Georgios Bartzokas, non possiamo aggiungere un giocatore solo per il gusto di farlo, ma deve essere qualcuno che fornisca le qualità di cui abbiamo bisogno. Al momento il mercato non offre molto. Stiamo monitorando un paio di situazioni, ma non sono semplici”, ha detto Messina. “Stiamo cercando un giocatore che possa essere un facilitatore, qualcuno con una certa stazza e che possa giocare bene in difesa”.

Bartzokas aveva detto all’inizio della settimana che l’Olympiacos stava cercando un giocatore, ma che ne avrebbe preso uno solo se avesse visto un impatto immediato sulla squadra.

Purtroppo però né l’Olympiacos né l’Olimpia EA7 di Milano di Ettore Messina sono riusciti ad aggiungere a trovare qualcuno sul mercato e chissà se riusciranno a farlo la prossima...

