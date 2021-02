Achille Polonara leader del Baskonia anche in Coppa del Re: vittoria su Badalona

Esordio con vittoria per il Baskonia nella Coppa del Re che si sta giocando a Madrid in questi giorni, in contemporanea con le Final Eight “nostrane”. I baschi hanno avuto la meglio sulla Joventut Badalona col punteggio di 96-87, accedendo così alle semifinali dove affronteranno il Barcellona in un re-match della finale della Liga ACB della scorsa stagione.

Contro Badalona, intanto, Achille Polonara si è confermato giocatore imprescindibile per coach Ivanovic: 19 punti, 7 rimbalzi e 3 stoppate in 33′, miglior marcatore della partita insieme al compagno Rokas Giedraitis. L’azzurro ha tirato 5/6 da due punti, 2/5 da tre punti e 3/4 ai liberi.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.