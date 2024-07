Real Madrid, ecco il colpaccio Serge Ibaka

Serge Ibaka torna al Real Madrid. Il congolese con passaporto spagnolo, reduce da una buona stagione al Bayern Monaco, è stato ufficializzato poco fa dai Blancos: sarà il nuovo 4 titolare al fianco di Edy Tavares sotto canestro. Il Real forma così la coppia di rim protector più temuta di EuroLega, visto che Tavares nella scorsa stagione ha mantenuto 1.5 stoppate di media mentre Ibaka 1.3 di media (primo e terzo nella competizione la scorsa stagione).

Ibaka ha firmato un annuale con il Real. Per lui si tratta di un ritorno visto che a Madrid aveva già giocato oltre 10 anni fa, durante il lockout NBA del 2011. All’epoca era rimasto solo poche settimane, in tempo per disputare 6 partite di EuroLega con 5.5 punti e 4.7 rimbalzi di media.

Il lungo, 35 anni a settembre, da una stagione è tornato in Europa dove aveva iniziato la sua carriera prima di volare in NBA e diventare uno dei migliori difensori della Lega, inserito 3 volte nel primo quintetto difensivo e leader NBA nelle stoppate in 2 stagioni.

Serge Ibaka è uno dei pochi acquisti del Real finora: i Blancos ad oggi avevano annunciato le firme di Xavier Rathan-Mayes e Andres Feliz (che prendono il posto dei ritirati Sergio Rodriguez e Rudy Fernandez). L’ex Thunder sarà invece il sostituto di Vincent Poirier, andato all’Efes.

