Kevin Pangos, possibile ritorno in Italia nella prossima stagione?

L’esperienza biennale di Kevin Pangos all’EA7 Milano non è andata benissimo, prima messo da parte da Ettore Messina e poi additato come principale capro espiatorio una volta andatosene. Il canadese ha chiuso la stagione scorsa a Valencia, con un rendimento non esaltante, e ora è free agent. Per lui sembra in arrivo un ridimensionamento, dopo squadre di livello EuroLega come Zenit San Pietroburgo, Zalgiris Kaunas, Milano, Valencia e in mezzo persino l’NBA con un anno ai Cleveland Cavaliers. Secondo Il Mattino, la GeVi Napoli avrebbe fatto un’offerta a Pangos.

Napoli è a ottimo punto nella costruzione del roster, l’anno scorso ha vinto la Coppa Italia e quest’anno vorrebbe ripetere la stagione positiva. L’operazione, secondo Il Mattino, sarebbe molto difficile ma “il tentativo è da applaudire”.

In 12 partite di EuroLega con Valencia, Kevin Pangos ha mantenuto 1.9 punti e 2.3 assist di media.

Finora Napoli ha aggiunto Zach Copeland, Chris Manning Jr, Tomas Woldetensae, Deane Williams, Kaspar Treier e Leonardo Totè. All’appello mancano una point guard titolare (che potrebbe essere proprio Pangos) e un’ala.

