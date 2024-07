Team USA alloggerà a Parigi e si recherà alle partite in treno

Tutte le squadre di basket che parteciperanno, a partire da domani, al torneo olimpico alloggeranno a Lille, sede di tutte le partite. Tutte tranne una: Team USA, che invece rimarrà nel quartier generale di Parigi, dove vivranno e dormiranno per qualche settimana tutti gli atleti statunitensi.

Lille si trova a oltre 2 ore di treno da Parigi e dal 27 luglio al 4 agosto ospiterà i tornei maschili e femminili. Team USA voleva però respirare l’atmosfera olimpica da vicino, e probabilmente permettere ai suoi atleti di presenziare come spettatori ad alcune gare che si svolgeranno appunto nella capitale nei giorni “liberi”. Come sempre alle Olimpiadi la delegazione americana non alloggia nel Villaggio Olimpico, ma in una location esterna e vicina ad esso, e le due squadre di basket maschile e femminile non hanno fatto eccezione. Tra l’altro nel quartier generale di Team USA a Parigi, proprio all’entrata, è stata apposta una gigantografia di Kobe Bryant e la scritta “Silence ‘em”, ovvero “Zittiteli”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da USA Basketball (@usabasketball)

Ogni volta che dovranno disputare una partita quindi gli USA affronteranno un viaggio da Parigi a Lille della durata di 2 ore all’andata e 2 ore al ritorno, la stessa distanza che separa Parigi e Londra, per avere un’idea. Se questo influirà sulle prestazioni ce lo potrà dire solo il campo: la squadra maschile esordirà domenica alle 17.15 contro la Serbia, mentre quella femminile lunedì alle 21 contro il Giappone.

