Achille Polonara vuole tornare presto a giocare: ecco la data che ha puntato

Achille Polonara sta continuando il processo di recupero dopo il trapianto di midollo in seguito alla diagnosi di leucemia meloide, arrivata lo scorso giugno. Settimana scorsa il giocatore azzurro è stato annunciato dallo speaker del PalaSerradimigni insieme ai compagni e in questi mesi difficili non ha mai nascosto il desiderio di tornare in campo. Nella serata di ieri Le Iene hanno mandato in onda un altro servizio che lo riguarda: il terzo, dopo che la trasmissione Mediaset, con l’inviato Nicolò De Vitiis che ha seguito da vicinissimo il calvario di Polonara. In quest’ultimo servizio si è parlato anche di possibile ritorno in campo addirittura nel corso di questa stagione.

Polonara aveva firmato con la Dinamo Sassari la scorsa estate, un gesto soprattutto simbolico da parte del club sardo che però non ha mai negato di credere nel recupero fisico del giocatore, che oggi ha 34 anni.

“Avrò un’operazione il 20 febbraio, quindi dopo un mese punto a tornare in campo. Sono qui per vincere, quindi tutto quello di cui ha bisogno la squadra sono pronto a farla. Spero di smettere il più tardi possibile. Ma dopo quello che ho passato non mi fa più paura niente. Sono stato a un passo dalla morte. Non dico che mi sento imbattibile, ma quasi” ha dichiarato Achille Polonara a Le Iene, puntando quindi ad un ritorno in campo per fine marzo. Un’altra sfida per il giocatore azzurro: diciamo che ne ha vinte alcune più difficili, finora.