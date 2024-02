Adam Silver ha un piano “DIABOLICO” per aumentare gli introiti da diritti TV per l’NBA

L’NBA sta registrando un aumento degli ascolti mentre continua a discutere del prossimo accordo sui diritti TV e Adam Silver vuole capitalizzare tutto questo.

Secondo Austin Karp dello Sports Business Journal, il commisioner Adam Silver, che ha promosso l’NBA In-Season Tournament, il quale ha contribuito al leggero aumento degli ascolti, quest’anno adotterà una strategia unica per l’evento:

“La lega punterà a mantenere lo slancio positivo mentre si scaldano le trattative sui diritti TV. Il mio collega Tom Friend riferisce che i dirigenti delle squadre si aspettano che la lega raggiunga accordi quest’estate per un valore compreso tra i 60 e i 72 miliardi di dollari, e che l’In-Season Tournament sarà probabilmente ‘accorpato’ agli offerenti vincenti piuttosto che affidato interamente a una rete”.

Non è ancora chiaro se la Lega intenda distribuire le partite dell’NBA In-Season Tournament tra i vari network o se permetta loro di fare un’offerta collettiva per ogni turno.

Gli ascolti sono in crescita per l’NBA (anche se non per tutte le squadre) ma, nonostante l’ingente quantità di denaro che la lega si appresta a guadagnare con il prossimo accordo sui diritti mediatici, non tutto sta andando bene per la lega. Di recente, l’NBA è stata pesantemente criticata per la mancanza di qualità del gioco durante l’NBA All-Star Game.

Leggi anche: Esclusiva BU, Pajola su Teodosic: “ALLUCINANTE! Mai cercato di imitarlo, altrimenti avrei lanciato qualche palla in tribuna…”