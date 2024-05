Multa SALATISSIMA al Fenerbahce per gli scontri di gara-4 con i giocatori del Monaco

Il Monaco ha battuto il Fenerbahce a Istanbul per portare la serie dei playoff della Turkish Airlines EuroLeague a gara 5. Dopo il fischio finale si sono verificati incidenti in campo. I tifosi di casa hanno iniziato a lanciare oggetti e sono entrati sul parquet, ma fortunatamente la situazione si è calmata rapidamente. Sarunas Jasikevicius si è scusato, ma l’EuroLeague ha comunque sanzionato il Fenerbahce.

Secondo il rapporto ufficiale, il Fener è stato multato per 30.000 euro, mentre il giocatore del Monaco, Jaron Blossomgame, ha ricevuto un’ammonizione.

Il Fenerbahce Beko Istanbul è stato sanzionato con una multa pari a 30.000 euro per aver lanciato oggetti sul terreno di gioco e per aver invaso il campo dopo la fine del gioco in occasione della partita casalinga contro l’AS Monaco, ai sensi dell’articolo 29.2.h e i) del Codice Disciplinare di Eurolega di basket, rispettivamente.

Jaron Blossomgame, giocatore dell’AS Monaco, è stato sanzionato con un’ammonizione per atti che mostrano una mancanza di rispetto verso il pubblico in occasione della partita in trasferta della sua squadra contro il Fenerbahce Beko Istanbul, ai sensi dell’articolo 27.2.b del Codice disciplinare di Eurolega di pallacanestro, secondo EuroLeague.

La decisiva gara 5 della serie Monaco-Fenerbahce si giocherà l’8 maggio alla Gaston Medecin Hall di Montecarlo.

