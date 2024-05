Il Governo presto controllerà i bilanci dei club di basket?

I mondo del calcio (e anche del basket) ha subito nella giornata di ieri un nuovo scossone. A causarlo un’iniziativa del governo attualmente in sella che potrebbe avere effetti importanti su tutto lo sport e non solo sul suo settore più produttivo. È infatti circolata la bozza del testo di un decreto legge ­ che sarà portato in consiglio dei ministri non questa settimana ma la prossima­ che prevede la creazione di una nuova autorità di controllo sui conti dei club di calcio ma anche di basket. Se il decreto “resisterà” all’iter parlamentare, verrà infatti creata l’Agenzia per la vigilanza economica e finanziaria delle società sportive professionistiche.

Insomma, come potete vedere, questa è una notizia davvero sconvolgente per il mondo dello sport professionistico. Stiamo a vedere quello che succederà ma sicuramente sarebbe un qualcosa di rivoluzionario per il nostro sport. Nel giro di poche settimane scopriremo quello che ne sarà di questa potenziale novità nel mondo sportivo. Naturalmente vi aggiorneremo appena ci sarà novità da questo punto di vista.

