Monty Williams definisce un ABOMINIO il non fischio a DiVincenzo su Ausar Thompson

I Detroit Pistons hanno perso 113 a 111 contro i New York Knicks lunedì sera, dopo un finale controverso che ha fatto infuriare l’allenatore dei Pistons Monty Williams. Negli ultimi secondi della partita, i Pistons hanno subito due falli dai Knicks, ma nessuno dei due è stato fischiato, portando al layup vincente di Josh Hart. Dopo la sfida, il coach dei Detroit Pistons, Monty Williams, si è sfogato:

“Dove sono i giornalisti di New York adesso? La peggior chiamata in assoluto della stagione… L’abbiamo fatto nel modo giusto, abbiamo chiamato l’NBA, abbiamo inviato i video. Siamo stufi di sentire sempre le stesse cose…”.

L’allenatore dei Pistons ha poi continuato:

“Abbiamo avuto la possibilità di vincere la partita. E loro si sono tuffati sulle gambe di Ausar e non c’è stata alcuna chiamata. È un abominio. Non si può sbagliare in una partita NBA. Punto. E sono stanco di parlarne. Sono stanco che i nostri ragazzi mi chiedano ‘cosa possiamo fare di più, coach?’. Questa situazione è l’esempio di ciò che abbiamo affrontato per tutta la stagione e quando è troppo è troppo. Non ci si può tuffare sulle gambe di un uomo in una partita importante come questa e non viene fischiato nessun fallo. È ridicolo e siamo stanchi di questo”.

“Where’s the New York media now? The absolute worst call of the season… We’ve done it the right way, we’ve called the league, we’ve sent in clips.”

Monty Williams after the Pistons’ 113-111 loss against the Knicks 🗣️

(via @BallySportsDET)pic.twitter.com/VXEe1ATM9H

— ClutchPoints (@ClutchPoints) February 27, 2024