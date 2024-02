Alessandro Pajola è uno dei migliori giocatori italiani del nostro basket, nonché punto fermo della fantastica Virtus Bologna di quest’anno. In un’intervista esclusiva che abbiamo realizzato proprio con Pajola, gli abbiamo chiesto di Milos Teodosic, visto che ci ha vissuto fianco a fianco per 4 anni. Queste le parole di Pajola su Teodosic.

Quattro anni di scuola dal maestro Teodosic. Cosa ti ha lasciato Milos nel tuo bagaglio tecnico e caratteriale?

“Ogni volta rimanevo stupito dal talento e dalle magie che faceva. Stiamo parlando di un giocatore davvero allucinante. Io non ho cercato di imitarlo, altrimenti avrei lanciato qualche palla in tribuna o cose di questo tipo, però l’ho ammirato, me lo sono goduto da vicino e gli ho rubato un po’ di cose, soprattutto il suo modo di essere. Milos è un bell’essere umano che fa magie in campo ma che fuori è proprio molto umile, in quegli anni ha cercato di imparare davvero tanto dell’Italia, è uno super curioso, sempre pronto a fare mille domande su storia e tradizioni“.

Spesso si pensa a lui come un robot. Ma è così anche fuori dal parquet oppure è tipo Andrea Pirlo che in campo non lasciava trasparire emozioni e in spogliatoio era il più giocherellone di tutti?

“No, scherza, ride, gioca con noi, è piacevole soprattutto per quello. Fuori dal campo è simpatico, disponibile, umile. Non è uno che non ti considera solo perché sei un ventenne alle prime armi, non è affatto così. Poi in campo prova a mantenere dentro le sue emozioni, anche se non sempre si può perché è un essere umano. Mi piace perché cerca di rimanere sempre concentrato, senza perdersi troppo in esultanze e proteste. Con quella faccia lì resta sempre sul pezzo, bello concentrato ed è parte integrante del suo essere giocatore”.