Il CEO di EuroLega dice che la Virtus Bologna potrebbe “retrocedere” in EuroCup: ecco la situazione

L’Amministratore Delegato di EuroLega, Paulius Motiejunas, ha recentemente rilasciato un’intervista a Juan Jimenez di AS.com in cui ha affrontato diversi aspetti riguardanti il futuro della lega, tra cui la possibilità di vedere la Virtus Bologna in EuroCup:

“L’ALBA Berlino, la Virtus Bologna, una delle due squadre di Belgrado o il Valencia dovrà scendere in EuroCup perché ci sarà il Paris Basketball in EuroLega il prossimo anno. Ogni club ha il 20% di possibilità di retrocedere. Per noi le squadre sono uguali e saranno i partner a prendere una decisione. Valencia ha disputato una grande stagione regolare e sta costruendo un nuovo palazzetto molto attraente. È incredibile, un grande passo per il club. Stanno facendo grandi cose”, ha raccontato Paulius Motiejunas ad AS.

Motiejunas ha concluso dicendo che l’elenco definitivo delle squadre per la stagione 2024-25 di EuroLeague sarà annunciato dopo la conclusione delle Final Four a metà giugno.

Stiamo a vedere se tra un mesetto le VuNere saranno ancora in EuroLega oppure no. Naturalmente questo inciderà molto sul mercato di nuovi ingressi e sui possibili rinnovi, a partire da quello di Tornik’e Shengelia. Poco più di 1 mese e sapremo tutto.

