Alen Smailagic ha lasciato la Serbia per problemi con la MALAVITA locale

Alen Smailagic ha lasciato il Partizan Mozzart Bet Belgrado e il suo paese d’origine, la Serbia, per giocare nello Zalgiris Kaunas. Ha dichiarato a Basketnews che il motivo era legato a ciò che stava accadendo nel Paese.

“In Serbia stavano succedendo un sacco di cose di cui non mi piace parlare in questo momento. Non vorrei essere circondato da quel tipo di energia”, ha detto Alen Smailagic, sottolineando poi che alcuni dei giocatori erano sorpresi di avere a che fare con le cose che vedevano per la prima volta nella loro vita e che erano fuori dal loro controllo.

Secondo Zikica Babovic e Nebojsa Todorovic di Nova, Smailagic è coinvolto in una causa in cui accusa due persone di estorsione, ricatto e frode finanziaria. Il serbo ha sporto denuncia penale il 18 agosto 2022.

La storia è iniziata nel 2019 quando Smailagic è tornato dopo la sua prima stagione oltreoceano con i Santa Cruz Warriors nella NBA G-League. Fiduciosi nella sua futura carriera in NBA, i genitori del giovane hanno intrapreso il processo di firma di un contratto a beneficio del club che lo ha cresciuto e spinto in NBA, il KK Beko.

Erroneamente, il contratto è stato firmato con una società fondata appena due mesi prima dell’accordo, la Beko Basketball Kotež, che in realtà non aveva alcuna affiliazione con il KK Beko e per la quale Smailagic non ha mai giocato.