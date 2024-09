Davis Bertans torna in “Europa”, ma ben lontano dai palcoscenici importanti

Nei giorni scorsi sembrava che Davis Bertans dovesse partecipare al training camp dei Golden State Warriors dopo il taglio estivo da parte di Charlotte. Invece, secondo Marc Stein, il lettone non volerà nella Baia per firmare invece un pluriennale con il BC Dubai. Nel contratto verrà inserita una clausola di uscita verso la NBA.

Bertans quindi giocherà in Europa, visto che il BC Dubai è tra le squadre partecipanti della prossima ABA League, insieme alle formazioni balcaniche. È la grande novità della stagione europea, la “prima” di una squadra araba nel nostro continente. Il club giocherà le partite interne proprio a Dubai, alla Coca-Cola Arena, pur partecipando a una competizione europea come la Lega Adriatica. Nel farlo, affronterà anche formazioni di EuroLega come Stella Rossa e Partizan Belgrado.

Quello di Davis Bertans sarà l’ingaggio più importante dell’estate di Dubai, che non ha messo a segno colpi incredibili ma ha firmato ottimi giocatori come il nostro Awudu Abass, Danilo Adjusic, Klemen Prepelic e JaCorey Williams.

Prima di scegliere il BC Dubai, Bertans era stato accostato anche al Real Madrid che oggi ha visto sfumare Cedi Osman come possibile alternativa.

Bertans conta 475 partite in NBA tra Spurs, Wizards, Mavericks, Thunder e Hornets.

Update: NBA veteran Dāvis Bertāns is no longer expected to audition this month for Golden State after receiving a multiyear offer to play in Dubai that is said to include “out” conditions that do allow for a down-the-road return to the league.

— Marc Stein (@TheSteinLine) September 7, 2024