Il proprietario del Panathinaikos, Dimitris Giannakopoulos, ha condiviso un video sulla sua pagina Instagram, annunciando l’acquisizione di Cedi Osman da parte del club di Atene.

Con questa aggiunta, il Panathinaikos rafforza ulteriormente il proprio roster, già ricco di successi, acquisendo l’ala turca che torna in Europa per la prima volta dal 2017, quando decise di trasferirsi negli Stati Uniti per giocare in NBA, dove ha militato fino alla stagione 2023-24.

Osman ha iniziato la sua carriera con l’Anadolu Efes nel 2011 e 6 anni dopo si è trasferito in NBA con i Cleveland Cavaliers. La scorsa stagione ha vestito la maglia dei San Antonio Spurs, giocando al fianco di Victor Wembanyama nella squadra di Gregg Popovich.

Nei suoi 7 anni in NBA ha collezionato 476 presenze in stagione regolare, con una media di 9,3 punti, 3 rimbalzi e 2 assist.

Si tratta di un colpo davvero assurdo per la squadra di coach Ergin Ataman che ricordiamo aver vinto la passata EuroLega alle Final Four contro il Real Madrid. Dopo Lorenzo Brown e Omer Yurtseven, il turco sarà l’ennesimo colpo di mercato di una squadra che ha tra le proprie fila anche Kostas Sloukas, Mathias Lessort, Juancho Hernangomez e soprattutto Kendrick Nunn.

