Alex Caruso: lo spot per un rasoio per le parti intime diventa virale

L’ascesa di Alex Caruso dentro e fuori dal campo è sempre più rapida: nel 2016 non fu nemmeno scelto al Draft, oggi è campione NBA, parte fondamentale del roster dei Lakers e ha appena firmato un importante contratto di sponsorizzazione con Anta, marchio cinese di scarpe.

L’ultimo accordo commerciale di Caruso è con Manscaped, un brand californiano che produce tutto ciò che riguarda la cura e la rasatura delle parti intime maschili: l’esterno dei Lakers è stato protagonista di un esilarante spot televisivo, colmo di doppi sensi.

“Are you ready to step up you ball game?”, così inizia lo spot, che prosegue con frasi come “ci vuole precisione, potenza e performance”, “se vuoi segnare, devi essere delicato (liscio)”.

Ecco, per voi, il video dello spot:

After signing a shoe deal with ANTA, Alex Caruso starred in a commercial for @manscaped 🔥

This is the only clip you need to see today 😂pic.twitter.com/SaLTLu47MR

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) February 24, 2021