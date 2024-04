Nikola Jokic come Allegri: “ Te ne intendi di ippica?”

Nikola Jokic è in corsa per il suo terzo MVP in 4 stagioni e sta dominando la serie di primo turno contro i Los Angeles Lakers, che vede i suoi Denver Nuggets avanti per 3-1: nelle 4 partite, il centro serbo ha tenuto medie di 29 punti, 12.7 rimbalzi e 10 assist, risultando spesso un rebus irrisolvibile per la difesa di LeBron James e compagni.

In gara 4 non è bastata la sua tripla doppia da 33 punti, 14 rimbalzi e altrettanti assist, e Nikola Jokic è intervenuto alla conferenza post partita, spiegando, con una metafora presa del mondo dell’ippica a cui è tanto legato, le ragioni della sconfitta:

Avremo un’altra opportunità tra due giorni sul nostro parquet. Andiamo spesso in svantaggio e dobbiamo recuperare, ma ho imparato una cosa dalle corse dei cavalli: è importante come finisci, non come inizi, e oggi non abbiamo finito bene.

Nikola Jokic made an interesting statement after the loss to the Los Angeles Lakers in the game 4.

“I learned in horse racing it’s not how you start, it’s how you finish”#nba #MileHighBasketball#NBAPlayoffs2024pic.twitter.com/dNm8FmUDC9

