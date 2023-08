Allarme missile coreano, vigilia del Mondiale molto turbolenta

Un fatto abbastanza insolito ha movimentato la vigilia del Mondiale per le squadre impegnate a Okinawa, in Giappone.

Parliamo delle formazioni inserite nel Gruppo E (Germania, Finlandia, Australia e i padroni di casa) e nel Gruppo F (Slovenia, Capo Verde, Georgia e Venezuela). Sembra che nelle scorse ore ci sia stato un allarme missile, relativo a un razzo che la Corea del Nord avrebbe fatto partire. Come avviene in questi casi, il J-System, il sistema ideato dal governo giapponese, lancia un rumoroso alert verso tutti gli smartphone presenti nell’area interessata. La notifica è arrivata in piena notte anche ai giocatori, pronti a iniziare il Mondiale, avvertendoli di non uscire a di trovare riparo in un luogo chiuso.

Fra questi anche Luka Doncic che ha raccontato l’episodio nella conferenza stampa della vigilia: “Ci troviamo benissimo, tranne il fatto che la scorsa notte non sono riuscito a dormire bene a causa dell’alert missilistico. L’allarme è stato incredibile, poi abbiamo visto il missile e ci siamo anche un po’ spaventati”.

Foto: FIBA