I giornalisti snobbano l’Italia alla vigilia del Mondiale

Non c’è traccia dell’Italia nelle previsioni dei giornalisti alla vigilia del Mondiale di basket. Azzurri snobbati dai media nel consueto sondaggio che la FIBA conduce prima delle grandi manifestazioni internazionali.

Nonostante il settimo posto nel Power Ranking, l’Italbasket non gode dei favori del pronostico secondo i media.

Pochi dubbi sulla vittoria finale: andrà agli Stati Uniti per più del 60% dei giornalisti, Francia e Spagna si fermano sotto il 10%. Gli USA agganceranno il podio praticamente per tutti i giornalisti interpellati (92,5%), meno di una possibilità su due per Francia (49%) e Spagna (42%). Poi Canada, Australia, Slovenia, Germani e Serbia.

I gironi più difficili sono H (Canada, Lettonia, Libano, Francia) ed E (Germania, Finlandia, Australia, Giappone). Girone abbordabile per l’Italia, il Gruppo A è ritenuto il più difficile da meno del 2% dei cronisti.

L’Italbasket non compare nemmeno fra le possibili sorprese, classifica comandata dalle Filippine (22%) davanti a Canada (9,9%), Germani, Sud Sudan, Giappone e Repubblica Dominicana, tutte fra il 5% e il 7%.

Variegate le risposte alla domanda sulla formazione che deluderà con Canada, Spagna, USA, Serbia, Slovenia, Grecia, Australia e Cina fra il 10,5% e il 7,4%.

Curiosità per la squadra con più pressione: Stati Uniti al 61%, poi i padroni di casa delle Filippine all’11%.

Il più papabile MVP è Anthony Edwards per il 21% degli intervistati, seguito da Luka Doncic (13,8%) e un altro americano, Jalen Brunson, al 10,5%. Il fenomeno sloveno è favorito per essere il miglior realizzatore per un cronista su due e il miglior assistman per più del 30% delle persone interpellate, inoltre è il giocatore a cui la maggior parte dei giornalisti affiderebbero il tiro decisivo. Rudy Gobert in cima alle preferenze per la classifica dei rimbalzi e come miglior difensore. Non c’è Paolo Banchero al primo posto per il titolo di miglior giovane: sarà l’australiano Josh Giddey per il 20% dei cronisti, l’italo-americano si ferma al 18%. Infine il miglior allenatore: sarà Steve Kerr per il 42% degli intervistati, Sergio Scariolo al secondo posto con l’11,5% è l’unica traccia dell’Italia in questi sondaggi.

Foto: FIBA