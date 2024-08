Allen Iverson rivela il suo quintetto All-time dei SOGNI

Con l’inizio dell’offseason dell’NBA, forse non c’è momento migliore per chi ha a cuore l’associazione per discutere delle eredità dei giocatori e della loro posizione nelle classifiche di tutti i tempi. In un’apparizione su The Big Podcast con Shaquille O’Neal, la guardia della Hall of Fame e MVP NBA 2001, Allen Iverson, ha espresso la sua classifica di tutti i tempi, con i fan che hanno dato la loro approvazione all’opinione di The Answer.

Iverson ha dichiarato che il suo starting five di tutti i tempi è composto da Stephen Curry, stella dei Golden State Warriors, e LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers, due dei più grandi giocatori che hanno definito l’attuale generazione di basket.

A Curry e James si aggiungono Kobe Bryant e Michael Jordan, le due migliori guardie tiratrici di tutti i tempi. E poi, ad ancorare il pitturato su entrambi i lati del campo per i cinque giocatori di sempre della leggenda dei Philadelphia 76ers, c’è lo stesso Shaquille O’Neal.

Allen Iverson might have the best starting 5 in history 🔥 (via @bigpodwithshaq) pic.twitter.com/wZGfaSVtVW — TheWarriorsTalk (@TheWarriorsTalk) August 16, 2024

È difficile discutere i meriti dei giocatori che Allen Iverson ha incluso nel suo quintetto. Tutti e cinque meritano un tale riconoscimento; questa formazione iniziale conta 23 titoli NBA e 14 MVP combinati tra loro, e mette insieme la grandezza sul parquet con un notevole impatto culturale, fattori che significherebbero il mondo per la leggenda dei 76ers.