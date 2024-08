Aleksa Avramovic, il suo futuro è l’NBA? E il CSKA Mosca?

Come appreso da OzonPress, il cestista e membro della nazionale serba, Aleksa Avramovic, continuerà la sua carriera in NBA.

“Avramovic andrà sicuramente ai Los Angeles Clippers o agli Atlanta Hawks”, secondo il sito serbo. “Le trattative sono in corso e speriamo che tutto si concluda nell’interesse reciproco”, dice la loro fonte vicina alla famiglia Avramovic, sottolineando che questi club hanno fatto le offerte più specifiche e che hanno concordato il 99% dell’affare.

Sebbene fossero stati concordati tutti i dettagli del contratto per il proseguimento della carriera di Avramovic con il CSKA Mosca, il trasferimento avrebbe dovuto essere suggellato e ufficializzato dopo i Giochi Olimpici di Parigi. A quanto pare, ciò non avverrà e Aleksa Avramovic andrà in NBA.

Si tratta di una grandissima opportunità per un ragazzo a cui noi italiani vogliamo particolarmente bene, avendolo visto crescere tra le file della Openjobmetis Varese nella sua prima esperienza fuori dalla Serbia.

Si era parlato di un interessamento della Trapani Shark nei suoi confronti ma l’offerta dei russi era irrinunciabile. A meno che arrivasse l’NBA, com’è successo dopo l’exploit ai Giochi Olimpici di Parigi con la sua Serbia.

