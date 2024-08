Guerschon Yabusele, in arrivo un contratto in NBA dopo la grande finale contro gli USA

Guerschon Yabusele ha attirato parecchie attenzioni su di sé con la finale delle Olimpiadi contro gli Stati Uniti, partita in cui il lungo del Real Madrid ha segnato 20 punti e si è concesso il lusso di posterizzare LeBron James. Nei giorni seguenti Yabusele, via X, aveva “chiamato” la NBA, scrivendo di desiderare una seconda possibilità. Il francese ha infatti già giocato oltroeceano: dal 2017 al 2019, 74 partite con i Boston Celtics.

Ora quella seconda possibilità sembra essere arrivata. Come riportato da Adrian Wojnarowski, Yabusele avrebbe trovato un accordo annuale da 2.1 milioni di dollari con i Philadelphia 76ers, ovvero il minimo salariale. Per liberarlo, i Sixers pagheranno un buyout di 2.5 milioni di dollari al Real Madrid.

Se per i Sixers è una buona notizia, per il Real Madrid è l’opposto: i Blancos, che avevano ancora un anno di contratto con Yabusele, dovranno ora tornare sul mercato alla ricerca di un altro lungo.

Free agent F Guerschon Yabusele has agreed on a one-year, $2.1 million minimum deal with the Philadelphia 76ers, sources tell ESPN. Yabusele is rejoining the NBA’s Eastern Conference after leaving the Boston Celtics for Real Madrid in 2019. pic.twitter.com/imZ6yfYYMe

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) August 18, 2024