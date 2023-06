Anche Austin Reaves avrà le sue signature shoes

Avere una linea di scarpe dedicate è considerata la dimostrazione di aver acquisito uno status importante all’interno della NBA.

Per questo è molto singolare l’accordo firmato da Austin Reaves, ottimo giocatore ma di certo non una superstar. Anche lui però avrà le sue signature shoes, una linea di scarpette dedicata. A metterlo sotto contratto, per una cifra a sette zeri (quindi parliamo di milioni di dollari ma meno di 10) ci ha pensato l’azienda cinese Rigorer che prova così a sfondare sul mercato del basket.

La scarpa si chiamerà AR1 (non il massimo della fantasia). Si tratta di un modello di base nero con la suola bianca. Non mancano però le striature viola e alcuni inserti gialli, come si vede dalle foto pubblicate dallo stesso Reaves su Instagram. Ci sono anche delle parti color oro, come il logo della Rigorer (un mirino) sui lati, un pallone stilizzato alla fine dei lacci, alcune parti sulla suola e la linguetta: ancora il marchio dell’azienda su una scarpa, quelle che sembrano le iniziali di Reaves sull’altra. La presenza del giallo e del viola rappresenta una ulteriore conferma della probabile permanenza del giocatore (attualmente restricted free agent) ai Lakers.

La scarpetta sarà messa in vendita questa estate. Per presentare la linea Reaves è stato ospite di Shams Charania in Inside The Association, il podcast di Stadium.

Un momento magico per Reaves, autore di un’ottima stagione e di una post-season ancora più convincente, coronata dalla probabilissima chiamata di Team USA per i Mondiali.

Il prezzo delle scarpe? Ancora non è stato ufficializzato, ci si aspetta qualcosa in meno rispetto alle ultime versioni dei grandi brand ma non un grande risparmio. Una previsione realistica è intorno ai 120-140 dollari.