Paolo Banchero in Liguria, i parenti “gli danno la caccia”

Il viaggio in Italia di Paolo Banchero sta attirando molte attenzioni.

Dopo il soggiorno al mare in Liguria, la stella dei Magic si è spostata a Milano, ha visitato Casa Milan e si sta prestando a diversi appuntamenti con i suoi sponsor.

Nei prossimi giorni dovrebbe tornare in terra ligure e da qui iniziare un tour del Mediterraneo. La febbre per Banchero è scattata anche in Liguria, specialmente fra i suoi parenti.

Secondo la ricostruzione de Il Secolo XIX, nei mesi scorsi ci sarebbe stata una “disputa” fra i borghi di Savignone e Valbrevvena, nell’alta Valle Scrivia, per stabilire da dove partirono gli antenati di Banchero, trasferitisi a Seattle. L’ha spuntata Valbrevvena, più precisamente la frazione di Mareta, dove ci sono diverse persone con il cognome Banchero. Nei mesi scorsi è nato un comitato, promosso dal sindaco Michele Brassesco e gli attuali parenti del rookie dell’anno, desiderosi di portare il talento dei Magic nel paesino delle sue origini. Lo sbarco in Italia del ragazzo sembra l’occasione propizia: l’idea sarebbe quella di una piccola cerimonia con i cugini, la consegna di una targa (o un cimelio) e addirittura l’ipotesi del conferimento della cittadinanza onoraria. Insomma, qualcosa che faccia sentire Banchero a casa e rinsaldi i rapporti con le sue origini. Una bella mossa di marketing territoriale per il piccolo centro ligure e chissà che magari questo affetto non spinga il giocatore a fare un altro passo verso la maglia azzurra.

Nel frattempo il primo cittadino di Valbrevenna è deciso a passare all’azione: “Ci stiamo attivando per contattarlo direttamente – ha spiegato al quotidiano ligure -, c’è una sua parente che ora vive a Genova che si è messa all’opera, sarebbe bello riuscire a portarlo qui”.