Paolo Banchero fa il giro degli sponsor a Milano: cosa vuol dire in ottica Nazionale?

Paolo Banchero coinvolto in una serie di eventi dei suoi sponsor a Milano.

Dopo essersi goduto un po’ di relax nella “sua” Liguria, Paolo Banchero ha proseguito il suo tour italiano a Milano. Qui una serie di impegni commerciali per il rookie degli Orlando Magic.

Il primo è stato nella sede di Luxottica, colosso italiano nel campo degli occhiali che controlla anche il brand Oakley, sponsor di Banchero. Ieri la visita al Jordan World of Flight, primo negozio a marchio Jordan al mondo e unico in Europa, che si trova in Via Torino, a due passi dal duomo. Nello store di 360 mq, inaugurato lo scorso Dicembre, Banchero ha incontrato alcuni tifosi e partecipato a uno speech, intervistato dallo speaker radiofonico Gianluca Gazzoli. Poi sessione di foto e autografi su tre paia di scarpe personalizzate, sulle quali c’erano le incisioni “Paolo”, “Banchero” e “P5”. Infine il saluto con altri appassionati che attendevano all’esterno.

Saltata, invece, l’ospitata all’evento per celebrare i 20 anni di Sky, che era previsto per oggi e domani a Palazzo Reale. L’emittente satellitare, però, ha deciso di annullare tutto per rispettare il lutto per la morte di Silvio Berlusconi. Probabile però che Sky, titolare dei diritti tv della NBA in Italia, riesca comunque a intervistarlo nei prossimi giorni.

Dal punto di vista della nazionale questo tour non svela buone notizie. Entrambi i marchi, infatti, non sono collegati con la Federbasket ma sono sponsor personali di Banchero. E Oakley sostiene anche i team olimpici statunitensi… Il famoso piano commerciale che la FIP aveva ideato per convincere la stella dei Magic a indossare la maglia azzurra per ora è rimasto nel cassetto, un altro segno del fatto che Banchero al momento è tutt’altro che convinto di giocare per coach Pozzecco.