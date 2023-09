Andrea Cinciarini dice addio all’Italia? Vicina la firma in Spagna

In questi mesi Andrea Ciancirini, dopo un iniziale accostamento a Trapani in Serie A2, è rimasto senza squadra. Un paradosso se si pensa che il playmaker azzurro nelle ultime due stagioni è stato il leader della classifica degli assist in Serie A, periodo nel quale ha anche raggiunto il primo posto nella classifica degli assist All-Time del nostro campionato. A 37 anni compiuti, il Cincia sembra ora pronto a lasciare l’Italia.

Secondo Superbasket, Cinciarini sarebbe ad un passo dalla firma con Saragozza in Liga ACB. Dovrà sostituire Stefan Jovic, che è diretto a Valencia. Se l’affare dovesse concretizzarsi, sarebbe la sua prima esperienza all’estero dopo aver calcato i campi italiani con le maglie di Pistoia, Montegranaro, Cantù, Milano e Reggio Emilia, vincendo due Scudetti, tre Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane con l’Olimpia (più una EuroChallenge con Reggio).

Per Andrea Cinciarini potrebbe essere l’addio definitivo al basket italiano, visti i 37 anni.