Milano supera l’Olympiacos nella notte di Vassilis Spanoulis

Questa sera, al Pireo, è andata in scena la serata dedicata a Vassilis Spanoulis. Il suo numero 7 è stato ufficialmente ritirato dall’Olympiacos, sullo sfondo un’amichevole tra i greci e l’Olimpia Milano. Proprio la squadra di Ettore Messina ha “guastato” la festa del club ellenico, vincendo 50-57 una partita durata appena 30′.

Inizio shock di Milano che segna un solo canestro dal campo nei primi 8′ di partita scivolando anche a -15 nel primo quarto. Nel secondo periodo un break di 10-0 riporta in gara l’Olimpia, che riesce a chiudere la frazione sotto 37-29 per poi ribaltare il passivo nel terzo quarto. I biancorossi concedono solo 13 punti all’Olympiacos, realizzando due parziali di 9-0 e 13-0 per vincere l’incontro. Shavon Shields e Giordano Bortolani gli unici in doppia cifra, rispettivamente con 15 e 10 punti, mentre Nikola Mirotic ha chiuso con 9 punti e 6 rimbalzi.

At the Peace and Friendship Stadium, Vassilis Spanoulis' shirt descends into the rafters 🥹 pic.twitter.com/iuIqYMq2RE — BasketNews (@BasketNews_com) September 17, 2023

Foto: Olimpia Milano