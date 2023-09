Perché Doncic può diventare il primo uomo da 70 milioni di dollari a stagione dell’NBA?

La prossima estensione del contratto di Luka Doncic dovrebbe renderlo il primo giocatore nella storia dell’NBA a guadagnare 70 milioni di dollari in una sola stagione. La superstar 24enne dei Dallas Mavericks sta facendo la storia dell’NBA e, se entrerà ancora una volta nella squadra All-NBA, sarà eleggibile per l’estensione del contratto NBA supermax che un giorno gli frutterà la cifra più alta in una singola stagione nella storia dell’NBA.

“Doncic sta per diventare il primo giocatore da 70 milioni di dollari nella storia dell’NBA”, ha riferito Bobby Marks di ESPN. “Se dovesse diventare All-NBA nel 2023-24, Doncic avrebbe diritto a firmare un’estensione quinquennale da 318 milioni di dollari. Non potrà firmare l’estensione nel 2024 perché avrà solo sei anni di servizio, ma avrà soddisfatto i criteri (All-NBA in due delle tre stagioni immediatamente precedenti) e potrà firmare un’estensione nel 2025 che scatterebbe per la stagione 2026-27”.

Se il tetto salariale aumenterà come attualmente previsto, l’ultimo anno di questa potenziale estensione del contratto supermax di Luka Doncic sarebbe di 83,6 milioni di dollari.

Jamal Murray, De’Aaron Fox, Pascal Siakam, Brandon Ingram, Bam Adebayo, Jaren Jackson Jr. e Shai Gilgeous-Alexander possono essere eleggibili per un’estensione supermax nella prossima stagione, ma nessuno di loro raggiungerà i 70 milioni di dollari in una singola stagione prima di Doncic.

