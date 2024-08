Andrea Cinciarini viene da una stagione travagliata a metà tra Zaragoza e Pesaro, entrambe esperienze non proprio felici.

Infatti con gli spagnoli non ha reso come avrebbe voluto e dovuto e ha deciso a inizio dicembre 2023 di tornare nella sua amata città da un punto di vista cestistico per provare a portarla alla salvezza. Senza però riuscirsi perché i marchigiani sono retrocessi in Serie A2 insieme ai pugliesi di Brindisi.

Al momento il ragazzo nativo di Cattolica che ha appena compiuto 38 anni è senza squadra e non sembrano esserci squadre interessate a lui. Per come stanno le cose oggi, è molto più probabile che inizi la stagione senza squadra piuttosto che con un contratto garantito perché in Serie A quasi tutti i pacchetti italiani sono chiusi – e se non sono chiusi mancano giocatori di complemento oppure giovani – mentre in Serie A2 c’è ancora un po’ di movimento ma il Cincia, se dovesse scendere di categoria, vorrebbe un posto da protagonista assoluto, che in questo momento nessuno gli potrebbe dare, anche per una questione economica.

Stiamo a vedere se alla fine qualcuno deciderà di puntare su Andrea Cinciarini in questo agosto oppure se il tutto dovrà essere rimandato a stagione in corso, quando magari ci sarà qualche infortunio con conseguente necessità di aggiungere esperienza a roster.

