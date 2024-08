Ricordate Dragan Bender? Lo potrebbe tesserare Napoli!

Dragan Bender è stato per diversi anni un giocatore europeo dal sicuro futuro in NBA ma poi purtroppo gli infortuni ne hanno limitato molto le possibilità e ora è fermo da 2 anni ma la GeVi Napoli sarebbe disposizione ad aspettarlo con il suo rientro in campo a dicembre.

Il croato tornerà da un infortunio al crociato del ginocchio sinistro rimediato nel 2022 in Spagna mentre indossava la maglia del Obradoiro. Da quel momento non ha più messo piede in campo e lo potrebbe fare, se tutto va come deve andare, nel mese di dicembre. Si tratterebbe di sopperire alla sua assenza per un paio di mesi per poi però avere a roster quello che è stato nel 2016 la 4a scelta assoluta al Draft NBA.

Stiamo a vedere se questa indiscrezione de La Prealpina si trasformerà in un vero rumors di mercato e se poi davvero Dragan Bender firmerà con Napoli. Sarebbe una scelta coraggiosa ma sappiamo che Pedro Llompart e la dirigenza campana amano anche prendersi qualche rischio. Però, per il momento, stanno portando tutti a risultati, visto che l’anno scorso hanno vinto una Coppa Italia a Torino contro Milano.

