Trapani a caccia del colpaccio: due VETERANI di EuroLega nel mirino di Antonini

Trapani Shark prova a chiudere il roster con un colpaccio.

I siciliani tentano di piazzare un innesto da urlo nel ruolo di centro. Il patron Valerio Antonini ha messo gli occhi su Tibor Pleiss e Kyle Hines.

Il tedesco rappresenta al momento la pista più concreta, nonché il preferito dalla dirigenza siciliana e anche l’elemento più facile da convincere fra i due. Pleiss, lungo di 218 cm alla soglie dei 35 anni, è attualmente free agent dopo sei stagioni in Turchia con l’Efes: nell’ultima ha prodotto 8 punti di media in EuroLega, competizione vinta due volte con il team di Istanbul. Nel palmares del tedesco figurano anche 6 scudetti, 5 coppe nazionali e altrettante supercoppe fra l’esperienza turca, i trofei raccolti in patria e al Valencia. In carriera vanta anche una stagione (con poco spazio) in NBA.

Hines, invece, rappresenta un piano B di lusso. Difficile però convincere l’americano a proseguire la sua carriera, senza considerare che da diversi anni Hines prende in considerazione solamente città che offrono scuole americane per i figli. Parliamo di una vera e propria leggenda della pallacanestro europea con un palmares sconfinato: 4 volte vincitore dell’EuroLega, 6 titoli VTB, ma anche 5 scudetti (l’ultimo pochi mesi fa) e 3 coppe nazionali fra Grecia, Germania e Italia.

Ricordiamo che Trapani nello spot di “cinque” ha confermato Chris Horton. Qualora arrivasse Pleiss, coach Repesa potrebbe alternare quintetti con un “centrone” e altri con un giocatore più dinamico. Se, invece, in Sicilia sbarcasse Hines, la Shark giocherebbe quasi prevalentemente con centri “bonsai”.