Anthony Davis compie un passo importante verso il rientro in campo

Anthony Davis sembra avvicinarsi a un tanto atteso ritorno in campo. La squadra ha fornito un aggiornamento tempestivo sullo stato attuale di Davis e ora ha compiuto un passo significativo nella sua strada verso il recupero dall’infortunio al polpaccio. Secondo i Lakers, tramite Dave McMenamin di ESPN, AD è stata ora autorizzata all’attività in campo:

The latest on what the Lakers are saying about AD: “Anthony Davis was re-examined by team medical staff earlier this evening. He continues to progress in his recovery and has been cleared to advance his on court work. Additional updates will be given when appropriate.”

— Dave McMenamin (@mcten) March 27, 2021