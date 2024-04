Joel Embiid ha la paralisi di Bell: che tipo di patologia è?

Il ginocchio sinistro fragile e rimesso in sesto chirurgicamente e la difesa fisica e asfissiante dei New York Knicks non sono gli unici fattori limitanti che Joel Embiid sta gestendo durante il primo turno dei playoff perché ha anche una paralisi di Bell.

Dopo aver condotto i Philadelphia 76ers a una vittoria decisiva in gara-3 contro New York giovedì notte, i media hanno rivelato che Joel Embiid ha ricevuto nell’ultima settimana un trattamento per un lieve caso di paralisi di Bell, una patologia che causa una parziale paralisi del viso.

“La stella dei Sixers, Joel Embiid, è stato curato per un lieve caso di paralisi di Bell nell’ultima settimana. La patologia è iniziata durante la vittoria dei play-in contro Miami, ma lui ha voluto mantenere il riserbo per evitare distrazioni alla sua squadra”, ha riferito Adrian Wojnarowski di ESPN.

ESPN Sources: Sixers star Joel Embiid has been treated for a mild case of Bell’s Palsey for the past week. The condition began during the play-in victory over Miami but he has wanted to keep it private to avoid distractions for his team. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 26, 2024

La diagnosi ufficiale di Embiid non è una sorpresa. Il filmato del ragazzone che non riesce a sbattere le palpebre dell’occhio sinistro dopo una brutta caduta nell’esordio della postseason è diventato virale, e il lato sinistro del suo viso è stato chiaramente immobile in alcuni momenti durante la vittoria dei Sixers in gara-3. Il caso di paralisi di Bell spiega anche perché Embiid ha indossato occhiali da sole o si è coperto il volto durante le recenti interviste post-partita.

Il giocatore di punta di Philadelphia ha indossato nuovamente gli occhiali da sole dopo la partita di giovedì e ha fatto ulteriore chiarezza sulle sue condizioni.

Leggi anche: EA7 Milano, sarà un’estate RIVOLUZIONARIA?