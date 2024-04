EA7 Milano, sarà un’estate RIVOLUZIONARIA?

L’Olimpia EA7 Milano non ha ancora finito la stagione 2023-2024 che deve già pensare a quella 2024-2025 perché il mercato è già in movimento. Prima però di pensare a chi entra, deve risolvere un po’ di situazioni interne.

Chi se ne va e chi si ritira?

Partiamo da quest’ultima e diciamo subito che questa sarà l’ultima stagione da professionista di Kyle Hines, che spera di chiudere la sua avventura sui parquet europei con un altro trofeo in bacheca.

Sicuramente Alex Poythress e Johannes Voigtmann lasceranno Milano, Ismael Kamagate tornerà all’Olimpia dopo l’esperienza a Tortona, mentre bisogna capire la situazione intorno a Shavon Shields. Molti lo danno come sicuro partente però il danese ha rinnovato l’estate scorsa fino al 2026, quindi ha ancora 2 anni di contratto. Inoltre bisogna anche scoprire il futuro di Shabazz Napier, che non ha fatto bene come nel suo primo passaggio a Milano…

C’è del malcontento?

A quanto pare, secondo quanto portato da BasketNews, lo stipendio di Nikola Mirotic ha creato un po’ di malumori perché è di molto superiore rispetto a quello dell’ex Trento ma anche di quello di Nicolò Melli, altra situazione da tenere monitorata. Infatti il capitano dell’Olimpia e dell’Italbasket è in scadenza in estate e non è scontatissimo che rinnovi. Certo, ci sembra impossibile immaginare il reggiano da un’altra parte prima del ritiro ma non dimentichiamoci della corte che gli sta facendo sotto traccia “papà” Zeljko Obradovic e sappiamo quanto Nik ami giocare per tifoserie calde, vista la sua esperienza al Fenerbahce. Teniamola questa cosa lì e vediamo cosa accadrà da qui a giugno…

E gli italiani?

Guglielmo Caruso quest’anno non ha praticamente mai giocato, quindi chiederà maggiori garanzie; Giordano Bortolani ha avuto un mese di gloria ma poi è stato di nuovo panchinato o poco più; Stefano Tonut, come Nik Melli, è in scadenza quest’estate ma non dovrebbe essere una situazione complicata, alla fine dovrebbe arrivare il rinnovo. Pippo Ricci e Diego Flaccadori hanno contratto fino al 2025, quindi loro resteranno di sicuro. L’unico possibile colpo italiano potrebbe essere Niccolò Mannion, che ha steccato alla Virtus Bologna e al Baskonia, ma che ha fatto benissimo a Varese. Sarebbe un’aggiunta di livello per il presente e per il futuro. A meno che Danilo Gallinari decida di tornare in Europa…

Insomma, come potete vedere, le incognite sono davvero tante. In questo momento l’unica certezza dell’EA7 Milano sembra essere il coach, Ettore Messina, vista la fiducia rinnovatagli da Leo Dell’Orco e Giorgio Armani durante la stagione. Però l’Olimpia non può permettersi un altro “annus horribilis” come questo o quello precedente in EuroLega. Bisogna costruire una squadra forte e strutturata, capace di supportare il talento disarmante di Nikola Mirotic, altro punto cardine da cui ripartire.